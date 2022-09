Lecce, Strefezza: «Abbiamo dominato, è il gol più bello della mia carriera» (Di venerdì 16 settembre 2022) L’attaccante del Lecce Gabriel Strefezza ha commentato la vittoria ottenuta in casa della Salernitana Le parole di Strefezza dopo la gara tra Salernitana e Lecce: EMOZIONI – «Per adesso il gol più bello della mia carriera. Entrare e fare un gol così, sotto gli occhi dei nostri tifosi, è bellissimo, loro sono un uomo in più per noi ed era giusto festeggiare con loro. E’ dalla prima giornata che volevamo vincere ma non arrivava, oggi ci siamo riusciti e testa alla prossima. Oggi Abbiamo fatto una partita perfetta, Abbiamo dominato tutto il tempo ed è giusta la vittoria. Obiettivi? Punto a fare bene come l’anno scorso, vogliamo la salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) L’attaccante delGabrielha commentato la vittoria ottenuta in casaSalernitana Le parole didopo la gara tra Salernitana e: EMOZIONI – «Per adesso il gol piùmia. Entrare e fare un gol così, sotto gli occhi dei nostri tifosi, è bellissimo, loro sono un uomo in più per noi ed era giusto festeggiare con loro. E’ dalla prima giornata che volevamo vincere ma non arrivava, oggi ci siamo riusciti e testa alla prossima. Oggifatto una partita perfetta,tutto il tempo ed è giusta la vittoria. Obiettivi? Punto a fare bene come l’anno scorso, vogliamo la salvezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

