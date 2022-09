L'amore di Federer per il tennis e l'amore del tennis per Federer (Di venerdì 16 settembre 2022) Ogni addio è doloroso, ma quando è quello di Roger Federer ancora di più. La data del 15 settembre 2022 resterà per sempre tra i ricordi che fanno un po' male di chiunque lo abbia visto giocare almeno una volta. Proprio in questo giorno, infatti, il Re ha annunciato il ritiro, usando parole agrodolci che ha voluto affidare ai social. È stato molto elegante, Federer, nella scelta delle parole, come lo è sempre stato sul campo. L'annuncio «Alla mia famiglia del tennis e oltre, tra i tanti regali che il tennis mi ha fatto, il più grande senza dubbio è avermi permesso di conoscere tante persone lungo la via. I miei amici, i miei avversari e ancor più importante, i miei tifosi che danno vita allo sport. Oggi voglio condividere delle notizie con voi. Come ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 settembre 2022) Ogni addio è doloroso, ma quando è quello di Rogerancora di più. La data del 15 settembre 2022 resterà per sempre tra i ricordi che fanno un po' male di chiunque lo abbia visto giocare almeno una volta. Proprio in questo giorno, infatti, il Re ha annunciato il ritiro, usando parole agrodolci che ha voluto affidare ai social. È stato molto elegante,, nella scelta delle parole, come lo è sempre stato sul campo. L'annuncio «Alla mia famiglia dele oltre, tra i tanti regali che ilmi ha fatto, il più grande senza dubbio è avermi permesso di conoscere tante persone lungo la via. I miei amici, i miei avversari e ancor più importante, i miei tifosi che danno vita allo sport. Oggi voglio condividere delle notizie con voi. Come ...

