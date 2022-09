Ladispoli, bilancio postivo per il progetto “Spiagge sicure 2022” (Di venerdì 16 settembre 2022) Ladispoli – “Come avevamo annunciato in primavera, la stagione estiva che si sta concludendo è stata caratterizzata dall’incremento dei servizi e la fruibilità sul litorale di Ladispoli. Le nostre Spiagge libere costituiscono un bene pubblico prezioso e hanno rappresentato la nostra migliore pubblicità in ambito turistico”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato il progetto “Spiagge sicure 2022” che dal primo luglio ha garantito la sicurezza e l’assistenza ai bagnanti da Marina di San Nicola a torre Flavia “L’amministrazione comunale – ha dichiarato il delegato alla Polizia locale e pianificazione territori costieri, Pierpaolo Perretta – in una stagione che ha visto una massiccia affluenza di villeggianti a ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 16 settembre 2022)– “Come avevamo annunciato in primavera, la stagione estiva che si sta concludendo è stata caratterizzata dall’incremento dei servizi e la fruibilità sul litorale di. Le nostrelibere costituiscono un bene pubblico prezioso e hanno rappresentato la nostra migliore pubblicità in ambito turistico”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato il” che dal primo luglio ha garantito lazza e l’assistenza ai bagnanti da Marina di San Nicola a torre Flavia “L’amministrazione comunale – ha dichiarato il delegato alla Polizia locale e pianificazione territori costieri, Pierpaolo Perretta – in una stagione che ha visto una massiccia affluenza di villeggianti a ...

