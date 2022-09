"La Turchia pagherà parte del gas russo in rubli". Erdogan in soccorso di Putin (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 25% delle forniture di gas russo alla Turchia verrà pagato in rubli. Ad annunciare la decisione in netto contrasto con quella dei Paesi europei che si sono rifiutati di pagare il gas russo nella valuta di Mosca, è stato lo stesso presidente russo, Vladimir Putin, che a Samarcanda ha incontrato l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. "Siamo pronti ad aumentare in modo significativo le nostre forniture alla Repubblica di Turchia in tutte le aree di vostro interesse. E, come sapete, il nostro accordo sulla fornitura di gas naturale di origine russa alla Turchia prevede il pagamento del 25% di questi forniture in rubli", ha detto Putin secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Lo Zar ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Il 25% delle forniture di gasallaverrà pagato in. Ad annunciare la decisione in netto contrasto con quella dei Paesi europei che si sono rifiutati di pagare il gasnella valuta di Mosca, è stato lo stesso presidente, Vladimir, che a Samarcanda ha incontrato l'omologo turco, Recep Tayyip. "Siamo pronti ad aumentare in modo significativo le nostre forniture alla Repubblica diin tutte le aree di vostro interesse. E, come sapete, il nostro accordo sulla fornitura di gas naturale di origine russa allaprevede il pagamento del 25% di questi forniture in", ha dettosecondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Lo Zar ...

