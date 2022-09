Fossa comune a Izyum | oltre 400 morti | Kiev accusa Mosca

(Di venerdì 16 settembre 2022) La città di, occupata per mesi dalla Russia, è stata recentemente liberata dalle forze ucraine. Zelensky, nei giorni scorsi, ha raggiunto l'area. 'Una' con i corpi di civili 'è ...

La città di Izyum, occupata per mesi dalla Russia, è stata recentemente liberata dalle forze ucraine. Zelensky, nei giorni scorsi, ha raggiunto l'area. 'Una' con i corpi di civili 'è stata trovata a Izyum, nella regione di Kharkiv. Lì sono già iniziate le necessarie procedure. Maggiori informazioni, chiare e verificate, dovrebbero essere ...Secondo il governo ucraino è una delle più estese trovate finora in una città liberata dall'occupazione russa - - Giovedì le autorità ucraine hanno dichiarato di aver scoperto unacontenente circa 440 cadaveri a Izyum, la città ucraina liberata dopo mesi di occupazione russa nell'inaspettata e vittoriosa controffensiva della scorsa settimana. Lasi ...L’Ucraina ha accusato la Russia di aver adibito a Izyum una fossa comune per depositare i corpi dei civili morti a causa della guerra. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha accusato la ...Roma, 16 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che a Izyum è stata trovata una fossa comune dopo che la città è stata riconquistata dalle forze ucraine.