Fiorentina, Amrabat: «Volevamo di più, ma ci è mancata fortuna. Italiano ha un difetto…»

Il centrocampista della Fiorentina Amrabat si è raccontato in una lunga intervista a DAZN Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato in una lunga intervista a DAZN. INIZIO DIFFICILE – «Penso che non abbiamo iniziato come Volevamo. E' normale, Volevamo più punti. Abbiamo giocato però alcune ottime partite, come quelle contro Juve, Napoli e Twente. Manca fortuna, mancano i gol ma ho fiducia perché quando arriverà il gol non arriverà da solo. Le critiche fanno parte del gioco, ci stanno. Per noi è importante credere in quello che facciamo, solo così possiamo raddrizzare questo periodo storto». VERONA – «Un grande club, grandi tifosi, grande dirigenza. Ho grandi ricordi, non ho nulla di cattivo veramente da dire per loro. Ci vedremo ...

