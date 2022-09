Federer, arriva l'applauso di Djokovic: 'Hai stabilito lo standard per l'eccellenza' (Di venerdì 16 settembre 2022) Il ritiro di King Roger dall'attività ha suscitato forti emozioni in tutti gli sportivi, e non solo. Anche il "nemico" Nole Djokovic si è iscritto alla lunga lista di omaggi ricevuti da Federer con un ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 settembre 2022) Il ritiro di King Roger dall'attività ha suscitato forti emozioni in tutti gli sportivi, e non solo. Anche il "nemico" Nolesi è iscritto alla lunga lista di omaggi ricevuti dacon un ...

CdT_Online : L'attestazione di stima del serbo dopo il ritiro dalle competizioni di Federer è arrivato con 24 ore di ritardo - Gazzetta_it : Federer, arriva l'applauso di Djokovic: 'Hai stabilito lo standard per l'eccellenza' - manuel_minguzzi : 'Manca lo sguardo che arriva fino a noi. Quando risponde a un servizio, Ruud non sta guardando uno come me che va a… - CatenaccioIl : La notizia sportiva del giorno arriva dal #Tennis: Re #Roger si ritira. Il giusto saluto a un campione infinito, s… - malinca73 : RT @Adnkronos: #Tennis, Roger #Federer annuncia il ritiro: 'Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera'. htt… -