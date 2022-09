Elezioni 2022, Emma Bonino a Giorgia Meloni: "Abortire non è un dovere, si può essere liberi di scegliere" (Di venerdì 16 settembre 2022) La leader di +Europa a 'Stasera Italia': 'Non sono contro gli obiettori di coscienza, ma le strutture devono applicare la legge' Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 settembre 2022) La leader di +Europa a 'Stasera Italia': 'Non sono contro gli obiettori di coscienza, ma le strutture devono applicare la legge'

petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - fattoquotidiano : Elezioni, piazza piena per Giuseppe Conte a Catania: “M5s in crescita notevole senza la zavorra di chi si era infil… - sandrogozi : I liberali vincono le elezioni e rispettano diritti fondamentali e minoranze Gli autoritari pensano che vinte le el… - GiampaoloScopa : Renzi sbotta contro Conte. - TecnicaScuola : Elezioni 2022, nelle scuole seggio elettorale come vanno considerate le assenze del personale scolastico? --… -