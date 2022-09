Davis, Germania ai quarti dopo lo spavento (Di venerdì 16 settembre 2022) Amburgo esulta: la Germania va ai quarti di finale di Malaga insieme all'Australia. Lo scontro diretto di domenica servirà a stabilire la vincente del Girone C, che affronterà la seconda classificata ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Amburgo esulta: lava aidi finale di Malaga insieme all'Australia. Lo scontro diretto di domenica servirà a stabilire la vincente del Girone C, che affronterà la seconda classificata ...

solounastella : RT @FiorinoLuca: Le squadre già qualificate per le fasi finali di Coppa Davis a Malaga: ITALIA ???? OLANDA ???? GERMANIA ???? STATI UNITI ????… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Le squadre già qualificate per le fasi finali di Coppa Davis a Malaga: ITALIA ???? OLANDA ???? GERMANIA ???? STATI UNITI ????… - TuttocalcioS : RT @FiorinoLuca: Le squadre già qualificate per le fasi finali di Coppa Davis a Malaga: ITALIA ???? OLANDA ???? GERMANIA ???? STATI UNITI ????… - Tennis_Ita : Coppa Davis, Alcaraz sconfitto al primo match da numero 1. Germania e Paesi Bassi staccano il pass per le Finals di… - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: Le squadre già qualificate per le fasi finali di Coppa Davis a Malaga: ITALIA ???? OLANDA ???? GERMANIA ???? STATI UNITI ????… -