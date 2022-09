Covid, oggi nel Lazio 1.487 nuovi contagi e 4 morti: i dati dalle Asl (Di venerdì 16 settembre 2022) Covid Lazio. In vista dell’arrivo della stagione fredda, il monitoraggio della situazione epidemiologia diviene ancor più importante. In particolare, per quanto riguarda la giornata di oggi, i nuovi casi registrati in regione sono 1.487 mentre 4 le persone decedute. Ma vediamo nel dettaglio i dati completi. Leggi anche: Nuova ondata Covid e influenza, gli esperti: ‘Bisogna fare il doppio vaccino’ Covid Lazio: i dati di oggi 16 settembre 1487 nuovi contagi 0,07 % trend (ieri 0,08%) +1 ricoverati -2 terapie intensive +184 isolamento +4 morti 1300 guariti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022). In vista dell’arrivo della stagione fredda, il monitoraggio della situazione epidemiologia diviene ancor più importante. In particolare, per quanto riguarda la giornata di, icasi registrati in regione sono 1.487 mentre 4 le persone decedute. Ma vediamo nel dettaglio icompleti. Leggi anche: Nuova ondatae influenza, gli esperti: ‘Bisogna fare il doppio vaccino’: idi16 settembre 14870,07 % trend (ieri 0,08%) +1 ricoverati -2 terapie intensive +184 isolamento +41300 guariti su Il Corriere della Città.

