Covid: in aumento tasso positività, calano i ricoveri (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In leggero aumento in Campania il numero dei positivi. Si passa dal 12,31% di ieri al 13,48 di oggi. I test effettuati sono 11.216, i positivi 1.512. Nessun decesso nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrati ieri. In calo i ricoverati: in terapia intensiva sono 15 le persone ricoverate, a fronte delle 17 di ieri, 244 nei reparti di degenza ordinaria, uno meno di ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

