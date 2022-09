Come pulire il bagno in poche mosse: dal wc alla doccia, igiene perfetta (Di venerdì 16 settembre 2022) Il bagni è il luogo della casa più difficile da pulire e allo stesso tempo quello che ha bisogno di maggior pulizia per una questione di igiene ma anche perché, sia quando si hanno ospiti che per noi stessi, avere una toilette pulita e profumata rende più piacevole un ambiente così intimo. Per avere bagni lindi e pinti i detersivi di ultima generazione sono un ottimo aiuto ma anche rimedi più naturali, e decisamente più economici, hanno un effetto straordinario. Pulizia del bagno: via polvere e capelli Il bagno è un luogo dove polvere e capelli si annidano facilmente. D’altronde è la stanza della casa dove ci pettiniamo, dove ci si fa la barba e così via. La polvere e i capelli che svolazzano ovunque sono la prima cosa da eliminare dai bagni in una sessione di pulizia intensa che andrebbe fatta una volta a settimana a ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 settembre 2022) Il bagni è il luogo della casa più difficile dae allo stesso tempo quello che ha bisogno di maggior pulizia per una questione dima anche perché, sia quando si hanno ospiti che per noi stessi, avere una toilette pulita e profumata rende più piacevole un ambiente così intimo. Per avere bagni lindi e pinti i detersivi di ultima generazione sono un ottimo aiuto ma anche rimedi più naturali, e decisamente più economici, hanno un effetto straordinario. Pulizia del: via polvere e capelli Ilè un luogo dove polvere e capelli si annidano facilmente. D’altronde è la stanza della casa dove ci pettiniamo, dove ci si fa la barba e così via. La polvere e i capelli che svolazzano ovunque sono la prima cosa da eliminare dai bagni in una sessione di pulizia intensa che andrebbe fatta una volta a settimana a ...

