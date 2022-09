Careca protegge Zielinski | “Anch’io sbagliai un rigore ripetuto | aspettai le 2 per uscire dallo stadio”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 settembre 2022) Antonioha espresso il suo pensiero sull’attualità partenopea nel corso del programma televisivo Delietta Gol in onda su TvLuna: “La vittoria con il Liverpool è stata particolarmente significativa. Ha dato carica alla squadra e da quel momento il Napoli ha acquisito sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. Quel 4-1 ai Reds ha portato altre vittorie. Vedo una squadra unita, giocano l’uno per l’altro e questo è fondamentale. Si divertono in campo. Solo così si vincono i trofei. È importante essere uniti anche fuori dal campo. Ai miei tempi amavo organizzare serate con i miei compagni di squadra per condividere cose anche fuori dal campo. È stato fondamentale. Anche oggi ritrovare Francini mi rende felice e mi porta indietro nel tempo, a dei momenti magici”. A proposito della città, ci sono emozioni che non si dimenticano: “Tornare a Napoli dopo la pandemia, ...