Caccia al senatore che molesta le assistenti dopo un servizio di Fanpage che però non fa il nome

Un'inchiesta di Fanpage getta un'ulteriore ombra sulla campagna elettorale. Il giornale, in un articolo a firma Backstair, riporta il caso di un senatore, attualmente candidato, che avrebbe ripetutamente molestato in più occasioni le sue assistenti. Fatti di cui si sarebbe vociferato a lungo e che sarebbero stati coperti da un fitto muro di omertà. Le stesse vittime, per non mettere a rischio la propria vita personale o professionale, si sarebbero sottratte al confronto cercato sulla questione dalla testata, che è partita dalla storia di una ragazza, nome di fantasia Ambra, che ha raccontato con dettagli le molestie subite. L'inchiesta di Fanpage sul senatore molestatore Ambra, chiarisce Fanpage, non ha sporto denuncia.

