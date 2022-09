Anticipazioni Uomini e Donne, ‘rissa’ tra due dame: caos in studio (Di venerdì 16 settembre 2022) Secondo un anticipazione di Uomini e Donne, si è scatenata una lite accesa tra due dame e la situazione si è calmata soltanto dopo l’intervento di Maria. La nuova stagione del dating show di Maria De Filippi è cominciata col botto. Nella registrazione del 12 settembre è scaturita un’accesa lite tra due dame. Soltanto l’intervento di Maria ha messo pace tra le due Donne. Uomini e Donne-Altranotizia (fonte: Google)Le Donne in lite, come rivelato dalle Anticipazioni di Uomini e Donne, hanno un trascorso all’interno del programma e già in precedenza, tra loro, non scorreva buon sangue. La lite è scoppiata a seguito dell’intromissione di una delle due nella conversazione dell’altra. ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) Secondo un anticipazione di, si è scatenata una lite accesa tra duee la situazione si è calmata soltanto dopo l’intervento di Maria. La nuova stagione del dating show di Maria De Filippi è cominciata col botto. Nella registrazione del 12 settembre è scaturita un’accesa lite tra due. Soltanto l’intervento di Maria ha messo pace tra le due-Altranotizia (fonte: Google)Lein lite, come rivelato dalledi, hanno un trascorso all’interno del programma e già in precedenza, tra loro, non scorreva buon sangue. La lite è scoppiata a seguito dell’intromissione di una delle due nella conversazione dell’altra. ...

