Wta Portoroz 2022 | programma | orari e ordine di gioco quarti venerdì 16 settembre con Paolini

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco dei quarti di finale del torneo Wta di Portoroz 2022. Sul cemento sloveno c'è in campo Jasmine Paolini, che se la vedrà come ultimo incontro in tarda serata (non prima delle ore 19) contro la ceca Siniakova per un posto in semifinale. Sul centrale si parte alle ore 11 con le altre tre sfide dei quarti di finale una dopo l'altra, di seguito ecco la programmazione completa. CENTRE ore 11 Bogdan vs (2) Haddad Maia a seguire Tsurenko vs (3) Rybakina a seguire Friedsam vs Parry non prima delle ore 19 Siniakova vs Paolini

