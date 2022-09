Uomini e Donne, slitta l'esordio: ecco quando inzierà (Di giovedì 15 settembre 2022) Uomini e Donne non inizierà il 19 settembre, ecco la nuova data di partenza del dating show di Maria De Filippi. Falsa partenza per Uomini e Donne che, a differenza di quanto annunciato, non inizierà il 19 settembre. I fan del programma, comunque, dovranno aspettare solo ventiquattro ore, per rivedere il dating show di Maria De Filippi. Uomini e Donne slitta per la coincidenza con i funerali di Elisabetta II che si terranno proprio il 19 settembre, questo ha costretto Mediaset a rivedere il palinsesto per dare spazio ai servizi del TG5. L'ufficializzazione dello spostamento è arrivato con un post sulla pagina ufficiale di Instagram del programma, nella caption si legge: "Siete pronti per questa nuova stagione di Uomini e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022)non inizierà il 19 settembre,la nuova data di partenza del dating show di Maria De Filippi. Falsa partenza perche, a differenza di quanto annunciato, non inizierà il 19 settembre. I fan del programma, comunque, dovranno aspettare solo ventiquattro ore, per rivedere il dating show di Maria De Filippi.per la coincidenza con i funerali di Elisabetta II che si terranno proprio il 19 settembre, questo ha costretto Mediaset a rivedere il palinsesto per dare spazio ai servizi del TG5. L'ufficializzazione dello spostamento è arrivato con un post sulla pagina ufficiale di Instagram del programma, nella caption si legge: "Siete pronti per questa nuova stagione die ...

