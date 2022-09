Ultime Notizie – ‘Scuola di Polizia’, lo stunt show più acclamato d’Europa festeggia nozze argento a Mirabilandia (Di giovedì 15 settembre 2022) Due giorni, 12 show, 2 parate, 150 mezzi tra auto e moto: sono questi i numeri di ‘Extreme Riding Experience‘, l’evento organizzato per celebrare i 25 anni di Scuola di Polizia, lo stunt show di Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 settembre, un intero week end per festeggiare il pluripremiato stunt show più acclamato in Europa, che dal 1997 fa divertire a Mirabilandia i visitatori di tutte le età. La stunt Arena sarà lo scenario in cui i motori romberanno come non mai per una quarantott’ore fuorigiri. Oltre allo spettacolo di ‘Hot Wheels City-La nuova sfida’, con gli immancabili super piloti Chase, Cris ed Elliot alla guida di auto e moto per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Due giorni, 12, 2 parate, 150 mezzi tra auto e moto: sono questi i numeri di ‘Extreme Riding Experience‘, l’evento organizzato per celebrare i 25 anni di Scuola di Polizia, lodi, il Parco divertimenti più grande d’Italia. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 settembre, un intero week end perre il pluripremiatopiùin Europa, che dal 1997 fa divertire ai visitatori di tutte le età. LaArena sarà lo scenario in cui i motori romberanno come non mai per una quarantott’ore fuorigiri. Oltre allo spettacolo di ‘Hot Wheels City-La nuova sfida’, con gli immancabili super piloti Chase, Cris ed Elliot alla guida di auto e moto per ...

