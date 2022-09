Ucraina: bombardata diga città natale di Zelensky, 112 case allagate (Di giovedì 15 settembre 2022) Kiev, 15 set. (Adnkronos) - 112 case sono state allagate dopo che i missili russi hanno colpito un importante bacino idrico nelle vicinanze Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel sud dell'Ucraina. Lo ha comunicato il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Vilkul, aggiungendo che i residenti di ben 22 strade in due distretti cittadini sono stati fatti evacuare. "Oggi i russi hanno commesso un altro atto terroristico - ha scritto su Telegram Vilkul - Hanno colpito una struttura idrica molto grande a Kryvyi Rih con otto missili da crociera. Il tentativo è semplicemente di lavare via una parte della nostra città con l'acqua". Vilkul ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e che tutti i servizi di emergenza sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Kiev, 15 set. (Adnkronos) - 112sono statedopo che i missili russi hanno colpito un importante bacino idrico nelle vicinanze Kryvyi Rih,del presidente ucraino Volodymyrnel sud dell'. Lo ha comunicato il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Vilkul, aggiungendo che i residenti di ben 22 strade in due distretti cittadini sono stati fatti evacuare. "Oggi i russi hanno commesso un altro atto terroristico - ha scritto su Telegram Vilkul - Hanno colpito una struttura idrica molto grande a Kryvyi Rih con otto missili da crociera. Il tentativo è semplicemente di lavare via una parte della nostracon l'acqua". Vilkul ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e che tutti i servizi di emergenza sono ...

funkbit85 : @gloquenzi Se l'Ucraina fosse stata bombardata dall'USA o dalla Turchia,l'avresti difesa? - AlfioSerafico : #Armenia #governodeipeggiori #unioneeuropena … L’Armenia bombardata non conta un cazzo , conta solo L’ucraina chiss… - susanna_barina : @claudiocerasa @diMartedi Continuare e fare trasmissioni chilometriche con domande pretestuose sulla scelta politi… - fabriziox23 : RT @amanda98735991: La centrale nucleare di Zaporozhye è sotto il controllo delle Forze Russe ed è costantemente bombardata dai criminali i… - MenassiStefano : RT @VedeleAngela: Un mercenario spagnolo fuggito in Polonia quando è stata bombardata una base militare in Ucraina afferma che la Russia av… -