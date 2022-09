Tomassetti | “Il Training Camp Ventotene grande occasione per confronto tra pubblico e privato”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 settembre 2022)– E’ in corso a(Latina) il “2022” dedicato alla formazione degli amministratori comunali d’Europa. Un evento promosso da Anci Lazio con l’obiettivo di diffondere le buone pratiche e l’innovazione nella gestione del territorio che coinvolge anche i più qualificati soggetti privati, in grado di offrire punti di vista e stimoli per la realizzazione di progetti comuni. Insieme alle istituzioni locali, nazionali ed europee, l’amministratrice unica di Ecosfera Servizi Spa Floriana, relatrice al tavolo tematico dedicato alla rigenerazione. “Le opportunità per le città oggi sono enormi – ha spiegato la manager romana – soprattutto quando si conciliano l’innovazione, la rigenerazione urbana e lo sviluppo di servizi alle comunità. ...