Teatro della Corte di Osoppo Stagione 2022-2023

E' con grande gioia che Anà-Thema Teatro annuncia la nuova Stagione 2022/2023 del Teatro della Corte di Osoppo! Una Stagione che segna la ripartenza, la rinascita, il rinnovamento…abbiamo creato un calendario con spettacoli di grande qualità, una nuova veste grafica per la campagna promozionale e…nonostante il costo della vita stia aumentando notevolmente NOI MANTENIAMO IL COSTO DEL BIGLIETTO INVARIATO, con una promozione per l'abbonamento di 8 spettacoli a soli € 99 per il carnet intero e € 83 per il carnet ridotto! Inoltre spostiamo il ridotto da under 18 a under 25 / over 65! Si possono prenotare gli abbonamenti dal 20 settembre telefonando ai numeri 04321740499 – 3453146797 oppure via mail ...

