Studiare a Milano: come trovare una camera con Collegiate (Di giovedì 15 settembre 2022) Collegiate, il portale per la ricerca della camera per studenti universitari Quando si inizia il nuovo percorso universitario da fuori-sede, una delle più grandi preoccupazioni, è la ricerca della camera. Se non si ha diritto all'alloggio universitario, bisogna pensare, per tempo, a diverse modalità per reperire un alloggio che risponda alle proprie esigenze e necessità: si deve decidere se optare per una camera singola o doppia, la zona, la vicinanza ai mezzi, valutare le modalità contrattuali e altri importanti fattori. Esistono diversi metodi per effettuare una ricerca a tutto campo: le bacheche delle facoltà, i giornali specializzati, i gruppi sui Social Network, il passaparola. Se la destinazione scelta per la propria formazione universitaria è Milano, allora la ricerca potrebbe essere breve ...

