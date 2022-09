Selvaggia Roma | «I bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà» Ed è lite con Zorzi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 settembre 2022) Le è bastato postare su Instagram il suo pensiero “politicamente scorretto” per diventare il bersaglio di colleghi e follower. L’influencerha affermato di essere contraria alle adozioni gay. «Ho tantissimi amici omosessuali e la pensano come me», le sue parole. «Non sono d’accordo. Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure, unae un. Credo che non bisogna imporgli queste figure. Crescete e moltiplicatevi dicevano. Quando cresceranno, saranno poi loro a decidere se moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio sesso».furibondo conIl commento non è passato inosservato. E ha scatenato l’ira di Tommaso, il conduttore tv ex concorrente del Gf Vip. «Se prima c’era un pudore nel ...