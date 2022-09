Secondo il titolo di Libero, Repubblica sta provando a truccare il voto (Di giovedì 15 settembre 2022) Giornali contro giornali. Non solo in edicola o sul web – dove la competizione è naturale -, ma addirittura nei contenuti. Così Libero, senza colpo ferire, si lancia in un titolo d’apertura della sua edizione del 15 settembre che suona come un guanto di sfida al quotidiano romano: è un Libero contro Repubblica rispetto alla vicenda dell’ambasciatore americano Kurt Volker. Il quotidiano di via Cristoforo Colombo aveva parlato di preoccupazioni del diplomatico relative alla vicenda dei 300 milioni partiti dai russi per contribuire alla diffusione della disinformazione in diversi Paesi del mondo tra cui – stando a Repubblica – anche l’Italia. Per Libero, invece, l’ambasciatore non si sarebbe mai spinto ad attaccare direttamente, ad esempio, Fratelli d’Italia ed è per questo che la testata ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 settembre 2022) Giornali contro giornali. Non solo in edicola o sul web – dove la competizione è naturale -, ma addirittura nei contenuti. Così, senza colpo ferire, si lancia in und’apertura della sua edizione del 15 settembre che suona come un guanto di sfida al quotidiano romano: è uncontrorispetto alla vicenda dell’ambasciatore americano Kurt Volker. Il quotidiano di via Cristoforo Colombo aveva parlato di preoccupazioni del diplomatico relative alla vicenda dei 300 milioni partiti dai russi per contribuire alla diffusione della disinformazione in diversi Paesi del mondo tra cui – stando a– anche l’Italia. Per, invece, l’ambasciatore non si sarebbe mai spinto ad attaccare direttamente, ad esempio, Fratelli d’Italia ed è per questo che la testata ...

