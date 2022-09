PRONOSTICI MILAN – NAPOLI, GRAN PARTITA IN ARRIVO A SAN SIRO (Di giovedì 15 settembre 2022) Prepariamoci a vivere un big match che contrapporrà due delle squadre più forti del calcio italiano: MILAN e NAPOLI. Gli Azzurri vanno a MILANo ricchi di aspettative e speranze: il super posticipo della settima giornata di Serie A. Se da un lato ci sono i campioni d’Italia in carica, consapevoli della loro forza e carichi a mille, dall’altro c’è un GRANde NAPOLI che ha stupito con una partenza davvero notevole: molti (se non tutti) pensavano che, a seguito delle cessioni o scadenze di contratto di campioni del calibro di Mertens, Koulibaly, Insigne e Fabiàn Ruiz, la squadra avrebbe mollato e avrebbe fatto un passo indietro, ma alla fine così non è stato, anzi Spalletti ha dato un’altra spinta verso l’alto ai suoi ragazzi. I rossoneri, dal canto loro, perdono ogni anno delle pedine importanti come ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 settembre 2022) Prepariamoci a vivere un big match che contrapporrà due delle squadre più forti del calcio italiano:. Gli Azzurri vanno ao ricchi di aspettative e speranze: il super posticipo della settima giornata di Serie A. Se da un lato ci sono i campioni d’Italia in carica, consapevoli della loro forza e carichi a mille, dall’altro c’è undeche ha stupito con una partenza davvero notevole: molti (se non tutti) pensavano che, a seguito delle cessioni o scadenze di contratto di campioni del calibro di Mertens, Koulibaly, Insigne e Fabiàn Ruiz, la squadra avrebbe mollato e avrebbe fatto un passo indietro, ma alla fine così non è stato, anzi Spalletti ha dato un’altra spinta verso l’alto ai suoi ragazzi. I rossoneri, dal canto loro, perdono ogni anno delle pedine importanti come ...

