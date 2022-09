Politano: «Dispiace per Zielinski ma abbiamo vinto una partita dominata» (Di giovedì 15 settembre 2022) Matteo Politano uomo partita a Glasgow dopo la vittoria del Napoli per 3-0, parla a Sky: «Ci tenevo a calciare, i rigoristi eravamo io e Zielinski, poi in campo si decide, dispiace per Zielo, ma abbiamo portato a casa una partita che abbiamo dominato. Quest’anno fin qui è un grande Napoli, il nostro approccio deve essere sempre quello da grande squadra, domenica big match a Milano ma siamo pronti e carichi. Qui a Glasgow abbiamo giocato in uno stadio bellissimo, dispiace non aver potuto festeggiare davanti ai nostri tifosi» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Matteouomoa Glasgow dopo la vittoria del Napoli per 3-0, parla a Sky: «Ci tenevo a calciare, i rigoristi eravamo io e, poi in campo si decide, dispiace per Zielo, maportato a casa unachedominato. Quest’anno fin qui è un grande Napoli, il nostro approccio deve essere sempre quello da grande squadra, domenica big match a Milano ma siamo pronti e carichi. Qui a Glasgowgiocato in uno stadio bellissimo, dispiace non aver potuto festeggiare davanti ai nostri tifosi» L'articolo ilNapolista.

giordanoy : @gippu1 Mi dispiace tantissimo che lo abbia sbagliato 2 volte, soprattutto per il suo orgoglio e x il risultato era… - MaxSergio72 : #Politano: 'Ci tenevo a calciare il rigore. Dispiace per #Zielinski. Abbiamo visto un grande Napoli. Qualsiasi part… - identitysecret : RT @maxmassi969: Mi dispiace solo per il rigore sbagliato da Zielinski perché è stato il migliore in capo, tutto un altro giocatore rispett… - rosad24 : RT @maxmassi969: Mi dispiace solo per il rigore sbagliato da Zielinski perché è stato il migliore in capo, tutto un altro giocatore rispett… - maxmassi969 : Mi dispiace solo per il rigore sbagliato da Zielinski perché è stato il migliore in capo, tutto un altro giocatore… -

Rangers - Napoli 0 - 3: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ... 45' 1'st Ndombele Ammoniti: Morelos (R), Lundstram (R), Politano ...sappiamo che ogni gara ha un pezzo di fascino e di nobiltà per lo ... L'unica cosa che ci dispiace è non poter avere i nostri tifosi ... Napoli, la ricetta di Spalletti per vincere contro i Rangers: 'Dobbiamo tenere noi la palla e comandare' Ci dispiace molto per l'assenza dei nostri tifosi: sarebbe stato ... Non è stato convocato Lozano, nel tridente toccherà a Politano. ... ... 45' 1'st Ndombele Ammoniti: Morelos (R), Lundstram (R),...sappiamo che ogni gara ha un pezzo di fascino e di nobiltàlo ... L'unica cosa che ciè non poter avere i nostri tifosi ...Cimoltol'assenza dei nostri tifosi: sarebbe stato ... Non è stato convocato Lozano, nel tridente toccherà a. ...