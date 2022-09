Perché Peppa Pig è diventata un caso? (Di giovedì 15 settembre 2022) Il cartone per bambini ha fatto scandalo. E la polemica continua a non placarsi, soprattutto per una scena in particolare Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) Il cartone per bambini ha fatto scandalo. E la polemica continua a non placarsi, soprattutto per una scena in particolare

elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - LiaQuartapelle : Siamo finiti a parlare di #PeppaPig e tutti a dire “la politica parla di Peppa Pig”. Ma la questione è tremendament… - 24Mattino : .@paolomieli: 'Polemica su Laura Pausini che, questa settimana, sostituisce quella su Peppa Pig. La cantante non ha… - L0vEsAr0unD : No ma perché cara Giorgia Melon1 il vero problema in italia è un episodio di peppa pig con due mamme e un bambino?… - Annalisa0382 : RT @insopportabile: Non ho capito la questione della Sirenetta che non ha voluto cantare bella ciao a Peppa pig perché le ha nascosto le Lu… -