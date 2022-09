Paolini-Juvan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Portoroz 2022 (Di giovedì 15 settembre 2022) Jasmine Paolini sfiderà Kaja Juvan agli ottavi di finale del torneo Wta 250 di Portoroz 2022 (cemento outdoor). L’azzurra, campionessa uscente della manifestazione, ha avuto un esordio abbastanza morbido contro la qualificata croata Tara Wurth. Adesso l’asticella si alza leggermente contro la giovane giocatrice di casa, che al primo turno ha sconfitto a sorpresa la veterana francese Alizè Cornet. La slovena non sta disputando una stagione troppo esaltante ma è comunque una tennista di assoluto livello. Qualche settimana fa, infatti, è arrivata in finale sul rosso di Strasburgo ed a Wimbledon si è arresa solamente al terzo turno. E’ in grado di giocare bene su ogni superficie e Paolini dovrà stare molto attenta al suo tennis propositivo e senza compromessi. L’italiana partirà leggermente sfavorita ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Jasminesfiderà Kajaagli ottavi di finale del torneo Wta 250 di(cemento outdoor). L’azzurra, campionessa uscente della manifestazione, ha avuto un esordio abbastanza morbido contro la qualificata croata Tara Wurth. Adesso l’asticella si alza leggermente contro la giovane giocatrice di casa, che al primo turno ha sconfitto a sorpresa la veterana francese Alizè Cornet. La slovena non sta disputando una stagione troppo esaltante ma è comunque una tennista di assoluto livello. Qualche settimana fa, infatti, è arrivata in finale sul rosso di Strasburgo ed a Wimbledon si è arresa solamente al terzo turno. E’ in grado di giocare bene su ogni superficie edovrà stare molto attenta al suo tennis propositivo e senza compromessi. L’italiana partirà leggermente sfavorita ...

