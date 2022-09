"Offrire pari diritti". Il Cav in campo per i disabili (Di giovedì 15 settembre 2022) Silvio Berlusconi ha scelto di rivolgersi anche alle persone con disabilità e ai loro genitori, illustrando gli obiettivi del prossimo governo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 settembre 2022) Silvio Berlusconi ha scelto di rivolgersi anche alle persone contà e ai loro genitori, illustrando gli obiettivi del prossimo governo

SARDEX9 : @MassimoJep @NardiLuisa Ci urta tutta questa enfasi su un problema lessicale e nessun impegno sui temi reali: equit… - Paosa8 : Per curiosità ho cercato tour in elicottero sui ghiacciai Svizzera. MI si sono aperte paginate di offerte. Ho scope… - domenicodeluchi : @AdamBeneve @Simona_Manzini Tutti davano la maggioranza assoluta alla dx. Cosa fare perché ciò non sia vero? Sottra… -