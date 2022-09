Lazio, Sarri duro dopo la sconfitta: “È mancata l’umiltà” (Di giovedì 15 settembre 2022) Da pochi minuti è terminato il match tra Lazio e Midtjylland, valevole per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Dalla trasferta danese, però, i biancocelesti ne escono con le ossa rotte: la partita è infatti terminata per 5-1 a favore dei padroni di casa. dopo il triplice fischio, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky ha commentato così la sconfitta: “La Lazio ogni tanto, purtroppo, non si presenta in campo ed esce questo tipo di partita; poi in Europa fa ancora più male. Non abbiamo avuto umiltà, pensavamo che fosse una partita che potevamo mettere a posto.” Lazio-intervista-Sarri Successivamente risponde così sul piano delle proprie responsabilità e di quelle del gruppo squadra: “La ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 settembre 2022) Da pochi minuti è terminato il match trae Midtjylland, valevole per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Dalla trasferta danese, però, i biancocelesti ne escono con le ossa rotte: la partita è infatti terminata per 5-1 a favore dei padroni di casa.il triplice fischio, l’allenatore della, Maurizio, ai microfoni di Sky ha commentato così la: “Laogni tanto, purtroppo, non si presenta in campo ed esce questo tipo di partita; poi in Europa fa ancora più male. Non abbiamo avuto umiltà, pensavamo che fosse una partita che potevamo mettere a posto.”-intervista-Successivamente risponde così sul piano delle proprie responsabilità e di quelle del gruppo squadra: “La ...

