Lazio | il tris di vittorie manca da due anni E Sarri oggi può eguagliare Inzaghi e Eriksson

Solo_La_Lazio : ?? La #Lazio oggi di nuovo in campo ?? Obiettivo chiaro per #Sarri ?? E c’è un dato in Europa… #europaleague - LALAZIOMIA : Europa League, Midtjylland-Lazio, Sarri: 'Ora serve il tris' - La Gazzetta dello Sport - sportli26181512 : Lazio, Sarri: 'Ora serve continuità. Turnover? Chiamatela sopravvivenza': Lazio, Sarri: 'Ora serve continuità. Turn… - Gazzetta_it : Lazio, Sarri vuole il tris: 'Ora ci serve continuità' #MidtjyllandLazio #UEL - LALAZIOMIA : La svolta di Sarri, la Lazio a caccia del tris - Corriere dello Sport -

Si ferma Basic ROSA E AMBIZIONE Lo ricordano tutti in Danimarca, il paragone ritorna: 'La miaè diversa, palleggia meno e va in profondità, ma vuole comunque dominare la partita. E spero possa ...Pur privi di Demme, Lozano e soprattutto Osimhen, i partenopei vogliono allungare la striscia di tre vittorie di fila tra Serie A e Champions iniziata contro la. Ma i Light Blues di Giovanni ...Tre vittorie di fila in casa Lazio non si vedono da due anni. L'ultimo a riuscirci fu Inzaghi, come sottolinea stamattina la Gazzetta dello Sport. Un successo sarebbe un segnale importante di maturità ...ROMA, 14 SET - Loro sono una buona squadra e stranamente non stanno andando bene in campionato. Sono esperti e lo scorso anno hanno pareggiato a Bergamo in Champions League. Ecco le prime parole del t ...