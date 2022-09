Laura Pausini: “Non volevo essere strumentalizzata”. La verità su “Bella Ciao” (Di giovedì 15 settembre 2022) Laura Pausini interviene, finalmente, per mettere un punto sulle polemiche che l’hanno travolta in questi giorni. Dopo il rifiuto di cantare Bella Ciao, brano inno della resistenza antifascista ospite di un programma spagnolo, la cantante è stata letteralmente ricoperta di critiche. Ora ci ha pensato lei stessa a fare chiarezza e ad esporre il suo punto di vista, con un lungo messaggio condiviso su Twitter: “volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata”. Laura Pausini nella bufera dopo il rifiuto di cantare Bella Ciao La bufera su Laura Pausini non accenna a placarsi, dopo quanto accaduto pochi giorni fa ospite della trasmissione spagnola El Hormiguero. La ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 settembre 2022)interviene, finalmente, per mettere un punto sulle polemiche che l’hanno travolta in questi giorni. Dopo il rifiuto di cantare, brano inno della resistenza antifascista ospite di un programma spagnolo, la cantante è stata letteralmente ricoperta di critiche. Ora ci ha pensato lei stessa a fare chiarezza e ad esporre il suo punto di vista, con un lungo messaggio condiviso su Twitter: “evitare ditrascinata e”.nella bufera dopo il rifiuto di cantareLa bufera sunon accenna a placarsi, dopo quanto accaduto pochi giorni fa ospite della trasmissione spagnola El Hormiguero. La ...

