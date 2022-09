La Corea del Sud ha multato Google e Meta per violazione della privacy (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercoledì le autorità di regolamentazione della Corea del Sud hanno multato Google e Meta per oltre 70 milioni di dollari complessivi per aver raccolto informazioni personali degli utenti senza il loro consenso e quindi aver utilizzato tali informazioni per offrire loro annunci mirati. La Commissione per la protezione delle informazioni personali, l’autorità di regolamentazione della privacy della Corea, ha emesso una sanzione di circa 50 milioni di dollari per Google e una di circa 22 milioni per Meta. LEGGI ANCHE > Meta è stato sanzionato dalla Russia per non aver rimosso la “propaganda LGBT” Perché la Corea del Sud sanziona Google e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercoledì le autorità di regolamentazionedel Sud hannoper oltre 70 milioni di dollari complessivi per aver raccolto informazioni personali degli utenti senza il loro consenso e quindi aver utilizzato tali informazioni per offrire loro annunci mirati. La Commissione per la protezione delle informazioni personali, l’autorità di regolamentazione, ha emesso una sanzione di circa 50 milioni di dollari pere una di circa 22 milioni per. LEGGI ANCHE >è stato sanzionato dalla Russia per non aver rimosso la “propaganda LGBT” Perché ladel Sud sanzionae ...

quinta : La Russia ha iniziato a prenderle ha finito le risorse disponibili, persone e armi. Usa quelle degli anni 40(costr… - Link4Universe : Per 20 secondi, il posto più caldo di tutto il Sistem Solare, non era il Sole, nemmeno il suo cuore, ma un laborato… - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha sancito per legge il suo status di potenza nucleare. La nuova norma consente di effettuare un… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: Corea del Nord: Seul e Washington discuteranno misure di deterrenza “concrete” - giornalettismo : Le autorità di regolamentazione coreane affermano che #Google e #Meta hanno raccolto le informazioni personali degl… -