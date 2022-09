Kjaer non ha dubbi: “Succederà contro il Napoli. Una cosa sarà decisiva per lo Scudetto” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica a San Siro. Una sfida importante per entrambe le squadre, che potrà dire molto sul valore delle due compagini in ottica Scudetto, che arriva dopo i successi negli impegni di Champions League di mercoledì. “Il Napoli sta facendo molto bene. sarà una partita importante, non voglio dire decisiva perché è ancora presto, però ci dà un segnale per dirci dove siamo”, ha ammesso il danese nel corso della sua intervista. Simon Kjaer (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)Poi, sulla lotta Scudetto ha aggiunto: “Più ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Il difensore del Milan, Simon, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero in vista della sfidail, in programma domenica a San Siro. Una sfida importante per entrambe le squadre, che potrà dire molto sul valore delle due compagini in ottica, che arriva dopo i successi negli impegni di Champions League di mercoledì. “Ilsta facendo molto bene.una partita importante, non voglio direperché è ancora presto, però ci dà un segnale per dirci dove siamo”, ha ammesso il danese nel corso della sua intervista. Simon(Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)Poi, sulla lottaha aggiunto: “Più ...

