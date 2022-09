Inter, Cassano: «Con il Viktoria una passeggiata di salute» (Di giovedì 15 settembre 2022) Antonio Cassano ha analizzato la vittoria dell’Inter in Champions League contro il Viktoria Plzen: il suo messaggio Antonio Cassano, tramite il proprio profilo Instagram, parla della Champions League e della prova dell’Inter. LE PAROLE– «Per Milan e Inter è stata una passeggiata di salute: i nerazzurri non hanno mai sofferto contro il Viktoria Plzen, è stata una vittoria facile, e i rossoneri hanno ottenuto un bellissimo successo, senza rischiare nulla nonostante le rotazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Antonioha analizzato la vittoria dell’in Champions League contro ilPlzen: il suo messaggio Antonio, tramite il proprio profilo Instagram, parla della Champions League e della prova dell’. LE PAROLE– «Per Milan eè stata unadi: i nerazzurri non hanno mai sofferto contro ilPlzen, è stata una vittoria facile, e i rossoneri hanno ottenuto un bellissimo successo, senza rischiare nulla nonostante le rotazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

