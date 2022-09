GF | Salvo Veneziano deve chiudere la sua pizzeria

Leggi su formatonews

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ladi, ex concorrente del GF VIP 4, è stata colpita da un incendio ieri notte: cosa è successo. Brutte notizie per, ex concorrente del Grande Fratello. Purtroppo, uno dei suoi locali ha subito un incendio ed è stato costretto ala. (web)Si è distrutto tutto, ha fatto sapere ma nello stesso tempo ha precisato che presto tutto tornerà come prima. L’incendio a Cesano Moderno Da circa 15 annigestiva la sua attività a Cesano Maderno, in provincia di Monza. Un incendio però gli ha distrutto tutto, l’intero locale è andato in fiamme. La sua“Officina della Pizza” ha preso fuoco nella notte, ed è stato indispensabile ...