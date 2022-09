David Rossi, relazione Commissione: “Se soccorso prima, poteva salvarsi” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Può presumersi che David Rossi – qualora fosse stato tempestivamente soccorso durante i primi momenti di una agonia durata ben 20 minuti – sarebbe potuto rimanere in vita”. E’ quanto si sottolinea nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo area comunicazione di banca Mps deceduto a Siena il 6 marzo 2013. Riguardo ai “dati oggettivamente emersi dall’attento e puntuale studio disposto dalla Commissione, occorre ricordare che – come era peraltro facilmente desumibile dalla mera visione del filmato della telecamera esterna di sicurezza numero 6 e, segnatamente, dalle immagini che riprendono i lenti movimenti compiuti dal Rossi negli ultimi minuti di vita – i periti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Può presumersi che– qualora fosse stato tempestivamentedurante i primi momenti di una agonia durata ben 20 minuti – sarebbe potuto rimanere in vita”. E’ quanto si sottolinea nelladellaparlamentare di inchiesta sulla morte di, l’ex capo area comunicazione di banca Mps deceduto a Siena il 6 marzo 2013. Riguardo ai “dati oggettivamente emersi dall’attento e puntuale studio disposto dalla, occorre ricordare che – come era peraltro facilmente desumibile dalla mera visione del filmato della telecamera esterna di sicurezza numero 6 e, segnatamente, dalle immagini che riprendono i lenti movimenti compiuti dalnegli ultimi minuti di vita – i periti ...

