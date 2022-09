Crolla solaio palazzina a Lizzano, nel Tarantino: dispersi 2 operai (Di giovedì 15 settembre 2022) Incidente sul lavoro in Puglia. A Lizzano, nel Tarantino, è Crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione di via Ariosto 5. Due persone, a quanto si è appreso, sarebbero sotto le macerie. Si tratterebbe, in particolare, di operai che in quel momento erano al lavoro. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 settembre 2022) Incidente sul lavoro in Puglia. A, nel, èto ildi unain ristrutturazione di via Ariosto 5. Due persone, a quanto si è appreso, sarebbero sotto le macerie. Si tratterebbe, in particolare, diche in quel momento erano al lavoro.

corrmezzogiorno : #Bari Lizzano, crolla solaio di una palazzina: dispersi 2 operai - Trmtv : Crolla solaio palazzina nel Tarantino, dispersi 2 operai - LaGazzettaWeb : Lizzano (Ta), crolla solaio durante lavori ristrutturazione in casa: si temono vittime tra gli operai - ViviCampania : Crolla solaio in appartamento in ristrutturazione. L'intervento dei Vigili del Fuoco - - giannigosta : Paura in centro. Crolla un solaio -