Come conservare il prezzemolo: i trucchi che funzionano davvero (Di giovedì 15 settembre 2022) Il prezzemolo è una delle erbe aromatiche più utilizzate nella cucina mediterranea in quanto il suo sapore si sposa con moltissimi piatti, in primis quelli di pesce. Una pasta con le vongole, un sauté di frutti di mare ma anche un semplice merluzzo lesso non avrebbero lo stesso sapore o profumo senza l’utilizzo del prezzemolo. Non è raro però che quando prendiamo un mazzetto di prezzemolo dal fruttivendolo o al supermercato questo sia un po’ troppo grande da utilizzare per aromatizzare uno o due portate e quindi ce ne avanza sempre moltissimo. Il prezzemolo, purtroppo, ha delle foglie molto delicate e di facile deperimento quindi mantenerle fresche a lungo è pressoché impossibile se non usiamo dei metodi di conservazione che, seppur semplici e casalinghi, ci garantiscono la durevolezza di questa erba ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilè una delle erbe aromatiche più utilizzate nella cucina mediterranea in quanto il suo sapore si sposa con moltissimi piatti, in primis quelli di pesce. Una pasta con le vongole, un sauté di frutti di mare ma anche un semplice merluzzo lesso non avrebbero lo stesso sapore o profumo senza l’utilizzo del. Non è raro però che quando prendiamo un mazzetto didal fruttivendolo o al supermercato questo sia un po’ troppo grande da utilizzare per aromatizzare uno o due portate e quindi ce ne avanza sempre moltissimo. Il, purtroppo, ha delle foglie molto delicate e di facile deperimento quindi mantenerle fresche a lungo è pressoché impossibile se non usiamo dei metodi di conservazione che, seppur semplici e casalinghi, ci garantiscono la durevolezza di questa erba ...

creeestina : La lettera della regina da conservare nel caveau fino al 2085 non mi fa dormire la notte Un po’ come quelli che ‘ho… - daniel_sempere1 : @CarloCalenda Non vi siete MAI spesi tanto sui social, nelle piazze e nei salotti TV come per conservare la 'vostra… - venetolink : RT @venetolink: **** BREAKING **** Inizieranno con il 10% ( come le mascherine x 15 gg ) per portarla al 70%. Non caricherete i cell, n… - venetolink : **** BREAKING **** Inizieranno con il 10% ( come le mascherine x 15 gg ) per portarla al 70%. Non caricherete i… - tuseivitaearia : Lavatrice e frigorifero. Irrinunciabili per gli italiani, wow. Che persone di merda. Ma come osate lavare i vostri… -