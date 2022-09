Borsa: Europa parte in leggera crescita, Londra +0,4% (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercati azionari del Vecchio continente in lieve aumento in avvio di giornata: la Borsa di Londra sale dello 0,4%, Francoforte e Amsterdam dello 0,2%. In aumento dello 0,1% Madrid, piatte Parigi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercati azionari del Vecchio continente in lieve aumento in avvio di giornata: ladisale dello 0,4%, Francoforte e Amsterdam dello 0,2%. In aumento dello 0,1% Madrid, piatte Parigi e ...

