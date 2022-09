Bella Ciao, Laura Pausini non canta canzoni né di destra né di sinistra? Io la capisco così (Di giovedì 15 settembre 2022) Le popstar non sono solo dei superficiali fenomeni di costume. Una popstar, con le sue scelte, i suoi gesti, le sue affermazioni pubbliche, contribuisce a dare forma a comunità interpretative all’interno dell’opinione pubblica. E Laura Pausini è, al di là di ogni dubbio, una famosa postar. Ed è una postar che non vuole cantare Bella Ciao. In sé la cosa è più che legittima. Potrebbe non volerlo fare perché la canzone le pare brutta. O perché la melodia non è adatta alla sua voce. O per qualunque altro motivo possibile. Invece Pausini spiega che non lo vuole fare perché non canta canzoni né di destra né di sinistra. Ecco, questa è un’argomentazione interessante. E sinceramente strana. Bella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Le popstar non sono solo dei superficiali fenomeni di costume. Una popstar, con le sue scelte, i suoi gesti, le sue affermazioni pubbliche, contribuisce a dare forma a comunità interpretative all’interno dell’opinione pubblica. Eè, al di là di ogni dubbio, una famosa postar. Ed è una postar che non vuolere. In sé la cosa è più che legittima. Potrebbe non volerlo fare perché la canzone le pare brutta. O perché la melodia non è adatta alla sua voce. O per qualunque altro motivo possibile. Invecespiega che non lo vuole fare perché nonné diné di. Ecco, questa è un’argomentazione interessante. E sinceramente strana....

