Assemblea Ast | firmato con la Regione il protocollo per i giornalisti nella PA Targa in memoria di Bisogni

(Di giovedì 15 settembre 2022) Unaè stata consegnata alla famiglia, alla moglie e ai figli, in ricordo di Nazzareno, storico giornalista dell’ufficio stampa della Cgil toscana, scomparso a luglio L'articolo proviene da Firenze Post.

All'assemblea e alla firma del protocollo ha partecipato anche il segretario nazionale della Federazione Nazionale della stampa, Raffaele Lorusso. La segretaria generale di Cgil Toscana ha partecipato all'evento. Il presidente del Consiglio regionale ha portato il saluto istituzionale all'assemblea annuale dell'Associazione stampa toscana, che si è tenuta questa mattina, giovedì 15 settembre.