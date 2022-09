Ambra Angiolini, tutte pazze per il suo taglio di capelli: sta bene a qualsiasi viso (Di giovedì 15 settembre 2022) Il nuovo hair look di Ambra Angiolini sta spopolando, facendo così impazzire tutte le sue ammiratrici. Una rinascita spumeggiante per Ambra Angiolini, in vista della sua nuova avventura televisiva. Da giovedì 15 settembre su Sky Uno, l’ex ragazza di Non è la Rai, farà parte del bancone dei giudici di X Factor. Nulla di più elettrizzante, pronta a divertirsi con i suoi compagni d’avventura, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Il programma musicale sarà condotto da Francesca Michielin. Ambra Angiolini – Altranotizia (Fonte: Google)Attualmente, però, il nome dell’ex ragazza prodigio di Non è la Rai sta divenendo sempre più di tendenza, proprio per il suo nuovo taglio di capelli, a cui tutti vorrebbero ispirarsi. Il ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) Il nuovo hair look dista spopolando, facendo così impazzirele sue ammiratrici. Una rinascita spumeggiante per, in vista della sua nuova avventura televisiva. Da giovedì 15 settembre su Sky Uno, l’ex ragazza di Non è la Rai, farà parte del bancone dei giudici di X Factor. Nulla di più elettrizzante, pronta a divertirsi con i suoi compagni d’avventura, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Il programma musicale sarà condotto da Francesca Michielin.– Altranotizia (Fonte: Google)Attualmente, però, il nome dell’ex ragazza prodigio di Non è la Rai sta divenendo sempre più di tendenza, proprio per il suo nuovodi, a cui tutti vorrebbero ispirarsi. Il ...

