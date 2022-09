Amadeus costretto a ‘salvare’ Rai 1 | si corre ai ripari

Leggi su youmovies

(Di giovedì 15 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato scelto per intervenire in modo tempestivo perla programmazione di Rai 1. I dirigenti di viale Mazzini sono corsi ai: ecco che cosa è successo. Il mese di settembre sta vivendo una serie di cambiamenti improvvisi per quanto riguarda la programmazione dei palinsesti delle reti televisive. Per quanto riguarda la