(Di mercoledì 14 settembre 2022) "Houned èqui". Se non è un giuramento di fedeltà assoluta alla, perché in fondo sul contratto dice che "avremo un anno e mezzo per ...

Gazzetta_it : Zaniolo: 'Ho vinto un titolo a Roma ed è stato favoloso. Voglio vincerne altri qui' #UEL - Lucatt_ : RT @Gazzetta_it: Zaniolo: 'Ho vinto un titolo a Roma ed è stato favoloso. Voglio vincerne altri qui' #UEL - RomanistaVN : RT @PatrickASRfan: NZ22 ???: “Quest’anno siamo una squadra forte, possiamo dire la nostra in tutte le competizioni che disputiamo. Dal punto… - whtylly : RT @Gazzetta_it: Zaniolo: 'Ho vinto un titolo a Roma ed è stato favoloso. Voglio vincerne altri qui' #UEL - Lucia80646534 : RT @avvclarinsolia: 'dal punto di vista personale, ogni giocatore ha l'obiettivo e il sogno di vincere trofei, per fortuna io l'ho vinto un… -

"Houn titolo a Roma ed è stato favoloso. Voglio vincerne altri qui". Se non è un giuramento di ... Nicolòparla subito dopo Josè Mourinho, non lo faceva da un po', e racconta, forse come ...Alla conferenza stampa ha partecipato anche Nicolò, che si sente pronto a tornare in campo: ... Ogni giocatore sogna di vincere trofei, io ne ho giàuno a Roma ed è stata una cosa favolosa.Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della partita contro l'HJK: L’anno scorso ho parlato di tre Pellegrini che sarebbero titolari. Può fare tre ruoli diversi… Leggi ...Nicolò Zaniolo è stato protagonista di un annuncio inaspettato sul proprio futuro: le parole del giocatore della Roma spiazzano i tifosi.