Travolto da una lastra acciaio di mezza tonnellata | operaio Fincantieri grave ad Ancona

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Une’ statoda und’, del peso di circa 500 kg, all’interno di un capannone dello stabilimentodi. L’incidente e’ avvenuto stamattina e l’uomo, un 47enne, e’ stato trasportato in ambulanza, in codice rosso avanzato, dal 118 all’ospedale di Torrette adin gravissime condizioni. E’ ancora in fase di ricostruzione la dinamica di questo infortunio sul lavoro. L’ha subito gravi traumi da schiacciamento al torace ed e’ stato portato subito in sala emergenze: la prognosi è riservata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.