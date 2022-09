Travaglio a La7: “Meloni è stata costruita da quelli che hanno sparato a zero contro il Conte Due per un anno e mezzo. Ora ciucciatevela” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Giorgia Meloni è un prodotto del governo Draghi: non è che è cresciuta nei sondaggi perché è caduto il governo Draghi, ma perché è nato il governo Draghi”. Così, a “Dimartedì” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si sofferma sulla figura della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo: “Il punto che fa crescere la Meloni è la distruzione di una intesa tra M5s e Pd che funzionava e che si chiamava governo Conte Due. Era un governo popolare. Il centrodestra era ai minimi storici perché si era autoscreditato con le uscite di Salvini e di Meloni in tempo di pandemia”. Travaglio continua: “Si è buttata giù quella che era l’unica alternativa al centrodestra, il che ha consentito alla Meloni, in opposizione da sola nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Giorgiaè un prodotto del governo Draghi: non è che è cresciuta nei sondaggi perché è caduto il governo Draghi, ma perché è nato il governo Draghi”. Così, a “Dimartedì” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, si sofferma sulla figura della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, aggiungendo: “Il punto che fa crescere laè la distruzione di una intesa tra M5s e Pd che funzionava e che si chiamava governoDue. Era un governo popolare. Il centrodestra era ai minimi storici perché si era autoscreditato con le uscite di Salvini e diin tempo di pandemia”.continua: “Si è buttata giù quella che era l’unica alternativa al centrodestra, il che ha consentito alla, in opposizione da sola nel ...

