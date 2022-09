Tragico scontro sulla Rivoltana: muore un uomo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tragico incidente all’alba di mercoledì 14 settembre lungo la Rivoltana. Il bilancio del terribile scontro è di un uomo di 67 anni deceduto e un altro ferito in modo grave. È successo poco prima delle sei. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un frontale che ha coinvolto tre mezzi. Due delle persone a bordo sono rimaste incastrate tra le lamiere, tra cui il 67enne che ha perso la vita. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio, che dopo aver liberato i coinvolti nell’incidente hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022)incidente all’alba di mercoledì 14 settembre lungo la. Il bilancio del terribileè di undi 67 anni deceduto e un altro ferito in modo grave. È successo poco prima delle sei. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un frontale che ha coinvolto tre mezzi. Due delle persone a bordo sono rimaste incastrate tra le lamiere, tra cui il 67enne che ha perso la vita. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio, che dopo aver liberato i coinvolti nell’incidente hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

