Sulla campagna elettorale l' ombra dei fantomatici rubli a partiti | di cui parlano gli 007 Usa Sospetti | smentite

(Di mercoledì 14 settembre 2022) - Secondo Adolfo Urso, il presidente della Commissione per i Servizi, nel dossier degli 007 statunitensi sui soldi russi aesteri non c'è l'Italia ma le cose possono cambiare, aggiunge. Di ...

LegaSalvini : ++ PUGLIA, ESPOSTO DENUNCIA DELLA LEGA CONTRO “IL SISTEMA EMILIANO” ++ Esposto denuncia della Lega dopo l’ennesima… - CarloCalenda : .@Azione_it è nata presentando un piano sulla sanità. Nel novembre del 2019, quando a nessuno importava. Anche in q… - ivanscalfarotto : Conclusione di una lunga giornata di campagna elettorale oggi a Milano, con @matteorenzi che ha tenuto al… - VendutoCorrotto : RT @ImolaOggi: Speranza: 'Se molliamo sulla campagna di vaccinazione facciamo un clamoroso passo indietro e rischiamo di disperdere quel LA… - valemikira : @StefanoTrovato4 @grotondi @matteosalvinimi @LegaSalvini Non potevano esservi dubbi! l'America entra pesantemente e… -

Agenzia ANSA

- Secondo Adolfo Urso, il presidente della Commissione per i Servizi, nel dossier degli 007 statunitensi sui soldi russi a partiti esteri non c'è l'Italia ma le cose possono cambiare, aggiunge. Di ...E gioca al Partitometro Le news di oggielettorale italiana Punti chiave 17:26 Mosca: "Fondi russi ai partiti stranieri Gli Usa tentano di manipolare le elezioni" 16:51 Urso: "... Le conversazioni online degli italiani sulla campagna elettorale Roma, 14 set. (askanews) - 'E' qualche giorno che mi sorprendono alcune dichiarazioni di Salvini, sembra più polemico con me che con gli ...Riapre la Campagna Abbonamenti 2022/23 per dare la possibilità a tutti i tifosi che non lo hanno ancora fatto di assicurarsi il proprio posto allo stadio ed accompagnare il cammino dei ragazzi di mist ...