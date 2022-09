Stipendi, via il tetto per i dirigenti pubblici. Il disappunto di Palazzo Chigi (Di mercoledì 14 settembre 2022) LEGGO ANCHE Decreto Aiuti bis, dalle pensioni al bonus bollette: le ultime novità Via il tetto di 240mila euro per gli Stipendi di forze armate e ministeri. È polemica: "Iniziativa parlamentare", "ma ... Leggi su corriere (Di mercoledì 14 settembre 2022) LEGGO ANCHE Decreto Aiuti bis, dalle pensioni al bonus bollette: le ultime novità Via ildi 240mila euro per glidi forze armate e ministeri. È polemica: "Iniziativa parlamentare", "ma ...

fattoquotidiano : Via il tetto degli stipendi ai superdirigenti dello Stato: capolavoro dei Migliori con tanto di scaricabarile. Pala… - pietroraffa : == Filtra 'disappunto' da Palazzo Chigi dopo che il Senato ha dato il via libera a una deroga al tetto a 240mila eu… - fattoquotidiano : Il Papa riceve Confindustria: “Basta donne incinte mandate via”. E chiede di ispirarsi a Olivetti: “Limite alla dis… - donlione1 : +++Via il tetto degli stipendi ai superdirigenti dello Stato: il capolavoro dei Migliori con tanto di scaricabarile… - CinusEttore : RT @petergomezblog: Via il tetto degli stipendi ai superdirigenti dello Stato: capolavoro dei Migliori con tanto di scaricabarile. Palazzo… -